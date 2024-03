Em pleno domingo de Ramos, e ao contrário do que é habitual, o Papa Francisco não leu a homilia na missa do Vaticano, A situação é muito rara e ainda ninguém sabe o que se passou.

Há fontes que apontam para um esquecimento do Papa Francisco. Outras para as débeis condições de saúde. Mas a verdade é que desta vez não houve qualquer justificação do Vaticano para o que aconteceu.