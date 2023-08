"Para conter o avanço das forças russas a norte, parte da força de contingência poderá ser utilizada"

"Esta ordem de retirada de todas as localidades à volta de Kupiansk faz todo o sentido, até porque não me admiraria absolutamente nada que as forças ucranianas começassem a usar bombas de fragmentação nessa área", analisa o major-general Isidro Morais Pereira, a propósito das últimas notícias sobre a guerra na Ucrânia. "E para usarem este tipo de armas, naturalmente que não vão atingir a sua própria população".