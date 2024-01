O advogado Miguel Matias concorda com a decisão do Tribunal da Relação de Lisboa, que discordou do entendimento do juiz Ivo Rosa: a prescrição foi “baseada numa interpretação de que discordo completamente”, aponta o especialista.

Para Miguel Matias e para o tribunal superior, os crimes que recaiam sobre José Sócrates não prescreveram, porque o prazo de prescrição destes mesmos delitos deve começar a ser contado mais tarde.