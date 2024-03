Para onde vai a 'Descida da Cruz'? Para um ou vários museus nacionais e até para o estrangeiro, mas agora por empréstimo da Fundação Livraria Lello

A 'Descida da Cruz' está de volta a Portugal, mas não pela mão do Estado. A Fundação Livraria Lello comprou a obra-prima de Domingos Sequeira na Feira de Arte e Antiguidades de Maastrich por um montante que não revela. Certa é a exposição da pintura oitocentista no Mosteiro de Leça do Balio a 18 de maio, Dia Internacional dos Museus. Depois, um ou vários museus nacionais vão acolher a obra (e até exposições no estrangeiro), como ficou definido no memorando de entendimento entre a Fundação e o Estado.