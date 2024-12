"Parece o mundo ao contrário": a França arrisca-se a ter uma intervenção do Banco Central Europeu

A situação financeira da França é preocupante, diz Paulo Portas no seu espaço de comentário no Jornal Nacional da TVI. Com um défice de 6,3% e dívida pública que está nos 112,7% do PIB, e se nada for feito vai crescer, a França "é o recém-chegado ao clube a que antigamente chamavam PIGS": "Parece o mundo ao contrário", diz Portas, chamando a atenção para o efeito de contário que isto pode ter nas economias europeias.