Parecia uma simples dor de dentes, mas era uma infeção grave que lhe destruiu o maxilar: como uma cirurgia mudou a vida de Benildo

Imagine uma criança de 9 anos que aparece com uma simples dor de dentes. Só que essa dor de dentes é, afinal, uma infeção grave. Tão grave que lhe destrói o maxilar. Como o esqueleto ainda estava a crescer, não podia ser operado. Mas Benildo Neto, natural de São Tomé e Príncipe, país de onde veio com a mãe à procura de uma solução, tem hoje 18 anos. Uma década depois, uma cirurgia rara e muito avançada do ponto de vista tecnológica mudou-lhe a vida. Não conseguia mastigar, por exemplo. “As pessoas gozam. Isso só me deixa mais forte”, contou, antes da operação, que durou seis horas. A prótese, à medida, veio da Alemanha e do Reino Unido.