Já era uma questão polémica: as provas no Rio Sena, nestes Jogos Olímpicos, em Paris. E já houve problemas.

A má qualidade da água levou ao cancelamento das sessões de treino deste domingo do triatlo.

As chuvas do fim de semana aumentaram os níveis de poluição do rio, mas a organização está empenhada em manter as competições no Sena, apesar dos risco para a saúde dos atletas.