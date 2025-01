Parlamento aprova por unanimidade audição de Hernâni Dias

O ex-secretário de Estado da Administração Local e do Ordenamento do Território, que se demitiu esta quarta-feira, já se mostrou disponível para esclarecer as suspeitas de conflito de interesses que o levaram a abandonar o cargo. O primeiro-ministro continua em silêncio, mas com o cerco cada vez mais apertado. PS e Chega exigem que Luís Montenegro dê explicações ao país.