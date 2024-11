Parlamento assinala 25 de Novembro pela primeira vez, mas Aguiar-Branco sublinha que o 25 de Abril "não é substituível"

Pela primeira vez o Parlamento comemorou o aniversário do 25 de Novembro de 1975 com uma sessão solene idêntica à do 25 de Abril. Depois de muita polémica a cerimónia aconteceu com muitas ausências. O presidente da Assembleia da República admitiu, contudo, que o 25 de Abril não é substituível ou equiparável. Já Marcelo Rebelo de Sousa revisitou a história para dizer que o 25 de Abril é a data mais marcante e que sem ele não haveria 25 de Novembro.