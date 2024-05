Parte da subida do salário médio é absorvida pela inflação

De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística divulgados esta quinta-feira, o aumento foi de 6,1% face a março de 2023, para 1.443 euros. Mas, em termos reais, ou seja, tendo em conta a inflação, o aumento foi de 3,8%. As maiores subidas registaram-se nas indústrias extrativas, mas é nas atividades relacionadas com eletricidade e gás que se continua a ganhar mais