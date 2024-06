Partidos apertam o cerco a filho de Marcelo e ameaçam com queixa no Ministério Público

O Parlamento anuncia esta sexta-feira a resposta formal que irá dar perante a recusa de Nuno Rebelo de Sousa de prestar declarações na Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o caso das gémeas luso-brasileiras que receberam o medicamento mais caro do mundo no Hospital de Santa Maria. Os partidos não abdicam da audição ao filho do Presidente da República e defendem que se Nuno Rebelo de Sousa não recuar, terão de enviar queixa ao Ministério Público pelo crime de desobediência.