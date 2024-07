Parvovírus. Se está grávida ou se conhece alguém grávida: veja (ou mostre) este vídeo

As infeções pelo parvovírus B19 estão a aumentar em Portugal. A DGS emitiu um alerta para que os profissionais de saúde estejam mais atentos a casos de parvovírus nas grávidas, uma vez que na gestação até às 20 semanas poderá provocar abortos. Fernando Cirurgião, diretor do serviço de ginecologia e obstetrícia do Hospital São Francisco Xavier deixa conselhos para "retirar um pouco do pânico".