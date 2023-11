No aeroporto Louis Armstrong, nos Estados Unidos, um passageiro de 38 anos abriu uma das saídas de emergência e saltou para a pista de aterragem.

O incidente deu-se no domingo, tendo o homem sido imediatamente detido pelas autoridades e levado para um hospital próximo para uma avaliação mental.

Ainda assim, não foi possível evitar o pânico entre os passageiros. Quem estava a bordo do avião começou a dirigir-se, com bastante rapidez, para as escadas de saída.