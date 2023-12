André Ventura, líder do Chega, sublinha as palavras do ex-primeiro-ministro Passos Coelho, dizendo que "apelaram à consciência do espaço não socialista".

Para Ventura, "se toda a oposição tivesse feito a mesma firmeza, assertividade e clareza de raciocínio que vimos hoje em Pedro Passos Coelho, teríamos já uma oposição muito mais forte ao PS".

O líder do Chega destaca como principais eixos para as eleições a "respnsabilidade, governabilidade e consciência".