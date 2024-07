Patriotas pela Europa, a terceira força no Parlamento Europeu

Com 84 deputados, a força de extrema-direita “Patriotas pela Europa” vai usar o acrónimo PfE, do inglês “Patriots for Europe” no Parlamento Europeu. Ainda que os resultados da União Nacional (extrema-direita) de Jordan Bardella tenham ficado aquém das expectativas do partido, o candidato francês recebe um prémio de consolação, já que vai ser o líder do PfE. O grupo inclui forças europeias nacionalistas, anti-imigração e eurocéticas como o húngaro Fidesz, do Primeiro-ministro Viktor Órban e o italiano PVV ou Partido da Liberdade, de Geert Wilders.