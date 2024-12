Paulo Portas: António Costa fez bem em, logo no primeiro dia, "chamar à Rússia aquilo que ela é: agressora"

Antonio Costa tomou posse como presidente do Conselho Europeu e Paulo Portas ficou satisfeito com as primeiras palavras e ações do português. A primeira coisa que fez bem foi "chamar à Rússia aquilo que ela é: agressora. E dizer que uma negociação de paz não é uma capitulação", afirmou o comentador no seu espaço de comentário semanal no Jornal Nacional.