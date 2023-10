Paulo Portas critica privatização da TAP: “O que o Governo está a fazer é um flic flac com mortal à retaguarda”

No seu espaço de comentário, Paulo Portas começa por analisar a situação política em Espanha, dizendo que Pedro Sánchez “demonstrou ser capaz de comprar o poder e a sua permanência no poder praticamente ao minuto” e antecipando dificuldades na coligação que está a ser desenhada. É abordada a forma como França e Itália estão a desafiar limites dos défices de Bruxelas e o abrandamento da inflação na zona euro. Paulo Portas recupera a história do conflito em Nagorno-Karabakh e analisa a guerra na Ucrânia: “Putin pode ter um novo aliado na união europeia”, para falar do vencedor das eleições na Eslováquia, que pode tornar-se um “segundo Orban de convicção” no Conselho Europeu. “Se Putin vencer na Ucrânia, não para na Ucrânia. E a próxima fronteira é com a União Europeia”, avisa. Na atualidade nacional, são traçadas críticas à forma como será privatizada a TAP. Portas dedica ainda tempo ao ataque com tinta verde ao ministro Duarte Cordeiro: “É um fraco serviço à sociedade desvalorizar o que aconteceu”, “o que as ativistas fizeram é um crime”.