Paulo Portas: "Há quem pense: é tuga está ganho, mas as coisas não são bem assim"

Na próxima terça-feira reúnem-se os negociadores dos democratas-cristãso, socialiastas e liberais e "essa é a primeira oportunidade para ver se há acordo em relação aos quatro cargos - não apenas o de presidente de Conselho Europeu", explica Paulo Portas, no "Global", a sua rubrica semanal no Jornal Nacional da TVI. "Aquilo que mais convém a António Costa é que haja um acordo para as quatro figuras. "Se houver um impasse, isso abre o jogo e tem de recomeçar do zero."