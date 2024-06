Paulo Portas: "Não é matando o mercado que se resolve o problema da habitação"

Na opinião de Paulo Portas, "ainda bem" que o programa Mais Habitação, implementado pelo anterior governo socialista, foi desmantelado. "A contribuição do alojamento local foi ao ar, também caiu o arrendamento forçado, e algumas normas excessivas de excesso de poder do condomínio sobre o proprietário também poderão vir a cair": "É preciso desfazer o que estava errado, sinceramente acho que não é matando o mercado que se resolve o problema da habitação", diz no "Global", o seu espaço de comentário semanal no Jornal Nacional da TVI.