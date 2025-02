Paulo Portas: "Não me lembro de um presidente americano dar uma vitória à Rússia como aparentemente Trump está a dar"

Paulo Porta analisa o que foi dito pelos vários responsáveis americanos nos últimos sobre a guerra na Ucrânia e fica preocupado: "Acho que tudo isto é preocupante, não me lembro de um presidente americano dar uma vitória à Rússia como aparentemente Trump está a dar. Uma vitória política que não é coerente com a situação militar, em que a Rússia está, longe de cumprir os seus objetivos", diz Portas no seu espaço semanal de comentário no Jornal Nacional. "Portanto, isto coloca uma série de questões aos ocidentais e em particular aos europeus."