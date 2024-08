Paulo Portas: "O vexame do Irão foi de tal ordem que alguma retaliação haverá"

"Quando alguém ataca Israel, mais tarde ou mais cedo alguém paga por isso, o Mossad encarrega-se disso e normalmente não falha", explica Paulo Portas no seu espaço semanal de comentário, "Global", no Jornal Nacional da TVI. Mas depois tem de sofrer as consequências. Portas analisa a situação de tensão que se vive no Médio Oriente.