Paulo Portas: se a China decidir invadir "Trump não apoiará Taiwan na sua defesa"

Apesar de não ter escolhido a China como um dos derrotados da eleição do presidente norte-americano, Paulo Portas considera que o Pequim vai ser prejudicada a curto prazo pela eleição de Trump, que promete colocar tarifas de 60% sobre muitos produtos chineses, numa altura em que a economia chinesa atravessa várias dificuldades. No entanto, o comentador acredita que a capacidade de planear a médio e longo prazo poderá favorecer o império do meio.

“Trump mudou de opinião sobre o TikTok, que afinal já pode ficar nos EUA, e mudou de opinião em relação a Taiwan, porque acha que os taiwaneses estão a roubar postos de trabalho aos americanos. Estou convencido se houver qualquer medida coerciva da China a Taiwan em médio prazo, Trump não apoiará Taiwan na sua defesa”, insiste.