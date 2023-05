Paula Santos, do PCP, entende que a situação económica e social do país é mais importante que qualquer outra coisa e que "não se deve desviar as atenções do que é crucial neste momento", quando "os salários e as pensões não chegam até ao fim do mês".

Reagindo à declaração de Marcelo Rebelo de Sousa, esta noite, em Belém, a deputada comunista lembrou que "há pouco mais de um ano a Assembleia foi dissolvida de forma intempestiva".