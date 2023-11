O secretário-geral do PCP falou aos jornalistas esta terça-feira, em reação à demissão de António Costa.

Paulo Raimundo acusa o Governo e a maioria absoluta do PS de terem sido "construídos a partir de um argumento de estabilidade e de uma operação de chantagem”, com a colaboração do Presidente da República.

"Cabe ao Presidente a avaliação e a decisão final dos desenvolvimentos institucionais futuros", conclui.