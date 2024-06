O verão potencia os problemas de pele. Nos pés os mais frequentes são do "foro dermatológico" e "atingem principalmente a pele e as unhas", nomeadamente as micoses.

Relativamente ao pé de atleta, como podemos evitar esta infeção contagiosa? Qual é o melhor tratamento? Miguel Vila Pouca dá resposta a estas e outras questões. O podologista esclarece ainda alguns mitos