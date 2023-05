Peças de roupa estarão entre os objetos recolhidos na Barragem do Arade

Continuam a decorrer as buscas na Barragem do Arade, a propósito do desaparecimento de Maddie McCann há 16 anos. As diligências foram inicialmente programadas para acontecerem em dois dias, mas o período pode ser alargado, dependendo daquilo que as autoridades alemãs encontrem, como explica a repórter da CNN Portugal Ana Sofia Cardoso.

No local, Marisa Rodrigues, dá conta da recolha de vários objetos que foram encontrados na margem da barragem, durante as escavações realizadas, e que foram colocados dentro de sacos. Supõe-se que sejam algumas peças de roupa, mas a repórter salienta que esta informação ainda está por confirmar.