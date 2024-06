"Peço desculpa. Fui parva, errei": mãe das gémeas diz que mentiu "por vaidade"

Depois de meses a acusar a TVI de ter descontextualizado as suas palavras, a mãe das gémeas admitiu esta sexta-feira no Parlamento que falou mesmo numa cunha e na influência da família de Marcelo Rebelo de Sousa no tratamento das filhas. Daniela Martins pediu desculpa aos portugueses, garantindo que apenas disse essas palavras por uma questão de vaidade.