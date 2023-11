“Pedi ao Presidente da República a demissão e essa demissão foi aceite”: António Costa

António Costa esteve reunido com Marcelo Rebelo de Sousa esta terça-feira, onde pediu a demissão do cargo de primeiro-ministro. Costa garante que o Presidente da República não questionou as razões da demissão, pelo contrário, “compreendeu-as de imediato”, tendo aceitado a demissão

O agora primeiro-ministro demissionário diz ter sido “surpreendido” com o processo-crime instaurado esta terça-feira, que o visa, depois de uma manhã de buscas tanto na residência oficial como em dois ministérios do Governo.