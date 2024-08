André Ventura não vai viabilizar o Orçamento do Estado para o próximo ano e anuncia que está fora das negociações. O presidente do Chega tomou esta decisão por considerar uma traição as cartas trocadas entre o líder do PS e o primeiro-ministro.

A TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) teve acesso à carta que Pedro Nuno Santos enviou ao primeiro-ministro e onde pede informação orçamental sobre as contas públicas do próximo ano.