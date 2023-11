Pedro Nuno Santos admite nova geringonça: “Foi um sucesso”, “não fechamos portas”

“Quero que o PS esteja focado nas eleições e em ter o melhor resultado possível”, responde Pedro Nuno Santos sobre a possibilidade de uma nova geringonça em entrevista à TVI. “O PS vai-se apresentar a eleições com o objetivo de mobilizar o povo português para uma vitória. A partir daí, procuraremos as soluções que permitem implementar o programa do PS”, remata.

Pedro Nuno Santos recorda que a geringonça com Bloco de Esquerda e PCP foi “um sucesso”. “Nós não fechamos portas”, resume. "O que conseguimos em 2015 foi aumentar o espaço da autonomia estratégica do PS. Não podemos voltar a restringir o espaço de autonomia do PS. Isso seria dramático para o PS", reforçou.