Pedro Nuno Santos confiante na vitória e na sua imagem. “Os meus pais sabem que têm um filho honesto”

Depois de votar, em São João da Madeira, Pedro Nuno Santos garante estar com “vontade de encerrar o capítulo interno” e com “uma grande esperança de ganhar”. O candidato, caso vença, espera poder contar com o adversário José Luís Carneiro, afirmando ainda que António Costa é “uma grande referência”.“Os meus pais confiam em mim e sabem que têm um filho honesto e que será sempre um político honesto”, afirma Pedro Nuno Santos, na terra natal.