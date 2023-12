Pedro Nuno Santos quer a recuperação total do tempo de serviço dos professores por uma questão de justiça.

Em entrevista à TVI, o candidato a secretário-geral do PS não quis comentar as declarações do ainda ministro da Educação, que na semana passada disse que sob a sua liderança seria possível essa recuperação, mas afirma que será necessário construir um faseamento gradual que não coloque em causa as contas públicas.