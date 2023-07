Pedro Nuno Santos e Marta Temido são "mais populares agora do que quando estavam no Governo"

Em resposta às declarações que lhe foram dirigidas por André Ventura, sobre a demissão de mais de 10 ministros, António Costa recorre à ironia: "Não se preocupe com os membros do Governo que saíram. A avaliar pelas sondagens, os dois ministros que saíram estão muito mais populares agora do que quando estavam no Governo", diz, referindo-se a Pedro Nuno Santos e Marta Temido.