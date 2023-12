Pedro Nuno Santos "encolhe o PS" e o país aproxima-se de "grande turbulência política": reações ao novo líder do PS

Em reação à eleição do novo secretário-geral do PS, António Lobo Xavier acredita que Pedro Nuno Santos “tem menos espaço” do que António Costa. Paulo Portas diz que o vencedor se mostrou, durante a campanha interna, “vago e impreparado” face a documentos importantes. Já Alexandra Leitão critica o tom do líder da oposição, Luís Montenegro.