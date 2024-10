“Pedro Nuno Santos, estranhamente, deu o mesmo valor à palavra do primeiro-ministro e à palavra do chefe da direita mais populista”

Numa análise à situação política e económica nacional, Paulo Portas considera que "há uma pequena divergência do Governo com o Banco de Portugal" no que toca às previsões de crescimento económico e diz que "em vez de discutirem a substância de um orçamento passaram logo para o processo do orçamento e do processo passaram para questões pessoais", referindo-e a recente polémica entre André Ventura e Luís Montenegro.