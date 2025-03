Pedro Nuno Santos pede ao PSD que viabilize um eventual Governo minoritário do PS

Depois do chumbo da moção de confiança, o secretário-geral do PS admitiu pela primeira vez que vai avaliar se faz sentido avançar com uma comissão de inquérito se Luís Montenegro perder as eleições.

Em entrevista à TVI, Pedro Nuno Santos defendeu que o PSD tem o dever de viabilizar um governo minoritário do PS, caso os socialistas vençam as legislativas sem maioria