Pedro Nuno Santos queixa-se de ter sido "mal interpretado" depois de ter dito que pondera "desobrigar-se" de promessa que fez

Na segunda-feira, durante o debate com Luís Montenegro, Pedro Nuno Santos prometeu viabilizar um governo minoritário da AD e manteve essa promessa mesmo depois de Montenegro não ter dito o que faria. No dia a seguir, Pedro Nuno Santos fez uma adenda: admite viabilizar um governo minoritário da AD desde que o PS não consiga formar uma maioria no Parlamento. Esta quarta-feira, disse que se sentia "desobrigado" da promessa que fez se o PSD não viabilizar um governo de minoria do PS. E agora diz que quem interpretou isso como um recuo interpretou mal