O debate entre o secretário-geral do PS e o líder da AD aqueceu ainda antes de começar, com as atenções viradas para um protesto dos polícias em frente ao Capitólio (que não estava autorizado). Do sobe e desce de impostos aos avanços e recuos sobre a localização do novo aeroporto, Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos trocaram acusações para mostrar qual dos dois está menos preparado para governar

Você é impreparado, você é que é