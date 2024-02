Secretário-geral do PS e presidente da Iniciativa Liberal abriram os debates para as eleições legislativas, que decorrem a 10 de março.

Num debate transmitido pela SIC, Pedro Nuno Santos e Rui Rocha tiveram nas contas públicas e no investimento do Estado os principais focos, com o socialista a acusar o liberal de não ter dinheiro para cumprir o que promete e a ouvir como resposta que o peso do Estado é que não permite as medidas.