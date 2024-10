No Global desta semana, Paulo Portas comenta as negociações para a viabilização do Orçamento do Estado para 2025, que ficaram marcadas pela "hesitação" de Pedro Nuno Santos, que lhe pode ter custado caro na sua liderança.

O comentador olha para o futuro deste Governo minoritário, sublinhando que Luís Montenegro ganha assim "tempo suplementar" para implementar medidas, sem que lhe seja possível implementar reformas.