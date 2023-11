Pedro Sánchez foi reeleito primeiro-ministro espanhol esta quinta-feira, depois do debate e votação da investidura. As críticas do partidos de centro-direita incendiaram o debate e as ruas enchem-se de manifestantes. "Espanha está dividida ao meio", constata Miguel Sousa Tavares, garantindo que "mais cedo ou mais tarde vai outra vez para eleições".

O comentador diz ainda que a situação espanhola é "um aviso para aqueles que gostam de brincar ao regionalismo em Portugal".