Pela 29.ª, o mundo reúne-se para tentar fazer algo pelo clima

Começou esta segunda-feira a Conferência do Clima das Nações Unidas, que este ano assume a designação de COP29. O mais ambicioso plano em debate em Baku, no Azerbaijão, é o financiamento anual de um bilião de dólares aos países mais pobres para reduzirem as emissões de gases com efeito de estufa e enfrentarem as alterações climáticas.