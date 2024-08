Pepe. Veio para Portugal atrás do sonho com cinco euros no bolso, agora despede-se dos relvados

As lágrimas no ombro de Cristiano Ronaldo após a eliminação de Portugal no europeu foram o prenúncio. Pepe anunciou o adeus aos relvados aos 41 anos, depois de ter feito 895 jogos oficiais e ter garantido 31 títulos. Para trás, deixa uma carreira de superação: Pepe tinha apenas 17 anos quando chegou a Portugal, com cinco euros no bolso e um grande sonho.