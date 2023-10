Israel reforçou os ataques a gaza e ameaçou destruir o Líbano caso o Hezbollah decida atacar. O alastrar do conflito é, aliás, um aviso deixado pelos Estados Unidos que responsabilizam o Irão.

O secretário de Estado norte-americano diz que as ações do Irão podem causar um alastramento do conflito.

Já o Hamas diz que o número de mortos desde 7 de outubro ultrapassa os 4700.