"Percebi muito rapidamente o que se passava." Ex-amiga de Castelo Branco denunciou maus-tratos a Betty Grafstein

José Castelo Branco está acusado de violência doméstica agravada. A defesa do socialite alega que as provas não são consistentes e vai pedir a abertura da Instrução. O advogado de Betty Grafstein diz que a sua cliente ficou aliviada com a acusação formal. A empresária Marcella Fernandes, que foi amiga do socialite, acompanhou a situação de perto e denunciou os maus-tratos