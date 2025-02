Perceção sobre a corrupção faz Portugal cair no ranking global

Portugal piorou e muito na perceção que os cidadãos têm da corrupção no país, revela o mais recente relatório da transparência internacional. Segundo o Índice de Perceção da Corrupção 2024, entre 180 países analisados na Europa ocidental e União Europeia, Portugal ficou no 43.º. lugar, caindo nove posições. E a culpa está, sobretudo, relacionada com os abusos de quem exerce cargos públicos.