Peritagem à queda de uma parede em Campo de Ourique começa na segunda-feira. 17 famílias já regressaram a casa

As 17 famílias afetadas pela queda da parede de um prédio, em Campo de Ourique, em Lisboa, puderam regressar a casa. A luz foi reposta ao final do dia e foi encontrada uma solução segura para o acesso de alguns moradores. As autoridades estão a investigar as causas do incidente, mas já há dedos apontados aos responsáveis da obra que está a ser feita no prédio do lado.