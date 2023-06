Peskov alerta: "Boa vontade russa não dura para sempre"

Depois de Vladimir Putin ter adiantado esta terça-feira que a Rússia estava a considerar não renovar o acordo para a exportação de cereais ucranianos através do mar negro, o porta-voz do Kremlin afirmou esta quarta-feira que o Ocidente continua sem cumprir a parte que lhe compete do acordo e que a "boa vontade" dos russos não vai durar para sempre.