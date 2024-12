PGR ouviu os vizinhos e definiu uma prioridade: acelerar a Justiça. Estas são as medidas do homem que não quer ser "o pai dos megaprocessos"

Delação premiada para o combate à corrupção e megaprocessos que podem ser fragmentados. Estas são medidas que o novo procurador-geral da República defende para diminuir o tempo dos inquéritos. Amadeu Guerra diz que não tem medo de prestar contas, mas reclama meios.

Esta é a primeira entrevista do novo procurador-geral da República, Amadeu Guerra, dada no centésimo episódio do podcast "Pod Esclarecer", em que a CNN Portugal (do mesmo grupo da TVI) e o Expresso participaram, a convite de João Massano, presidente do Conselho Distrital de Lisboa da Ordem dos Advogados.