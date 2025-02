Piloto que matou duas pessoas após aterrar avioneta em praia também é acusado de prostituição de menor

O outro caso que incomoda o Chega é do dirigente Nuno Pardal Ribeiro, acusado de prostituição de menores. A situação foi revelada por uma acusação do Ministério Público. E neste documento a que tivemos acesso há outro homem acusado de relações sexuais com o mesmo adolescente de 15 anos, e é alguém que já dominou muitas notícias. Trata-se de Carlos Conde d'Almeida, o piloto que matou duas pessoas numa praia da Costa da Caparica ao aterrar uma avioneta. O Ministério Público afirma que ambos marcaram encontros sexuais, mesmo sabendo a idade do menor.